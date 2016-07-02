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سيرين عبد النور عن حربها مع نادين نسيب نجيم: ألتزم الصمت

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السبت 02-07-2016 19:25

رغم غيابها عن الماراثون الرمضاني هذا العام، لم يغب إسم الفنانة سيرين عبد النور عن التداول، من خلال حملات أطلقها جمهورها دعاها فيها إلى عدم الغياب مجدداً، ومن قبل صحافيين أكدوا أنّ الفراغ الذي تركته النجمة على الشاشة لم يملأه أحد، في حين زجّ البعض باسم سيرين في حروب فضّلت النأي بنفسها عنها.
سيرين التي التقتها "سيدتي نت" في السحور الذي نظّمته شركة "الصباح" للإنتاج الفني، قدّمت تهنئة لجمهورها والعالم العربي مع اقتراب عيد الفطر السعيد وتمنّت أن يعم السلام جميع البلدان العربية.
سألنا سيرين "غيابك ترك فراغاً كبيراً عند الكثيرين ماذا تعلقين؟" فقالت"أشكر محبة الجمهور الذي افتقدني في رمضان، وأشكر مجاملته لي كي أكون سعيدة، وبأنه رغم غيابي لا زال يتواصل معي ويلومني على غيابي كي أكون سعيدة. ولكن أنا راضية وأقول مبروك لكل زملائي الذين قدموا أعمالاً جميلة جداً هذا العام".
وعن الأعمال التي تابعتها في رمضان قالت "تابعت الكثير في بداية الأمر، وبعدها رأيت أن هناك نصوص مسلسلات ضعيفة فعزفت عن متابعتها".
وتابعت "أنا مغرمة بمسلسل "غراند أوتيل"، ومن لبنان شاهدت مسلسل "نص يوم" وأقول "مبروك للمبدع لتيم حسن ولزميلتي نادين نجيم التي أفتخر بها وأتمنى لها الخير".
نسألها "بعد الذي شهدناه بينكما على "تويتر" نادين قالت لنا إنّ ما حصل إنما حصل بينها وبين الفانز كيف تردين؟"
تقول "أنا ألتزم الصمت ولا أريد الكلام في هذا الموضوع".
سيرين التي تعرضت لحروب قاسية في رمضان الماضي، تعيش سلاماً داخلياً وتفضّل عدم الدخول في أي حروب جديدة يحاول البعض زجّها فيها.
ويبقى السؤال هل سنشاهد سيرين قريباً في عمل تلفزيوني؟
النجمة تفضّل ترك المشاريع الجديدة للظروف سيما أنها لم تعثر بعد على النص الجيد الذي يعيدها بقوّة بعد غيابها هذا الموسم.

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