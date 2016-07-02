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مفتي الجمهورية يدين حادث البحرين الإرهابي ويدعو لاستمرار التكاتف العربي

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مفتي الجمهورية يدين حادث البحرين الإرهابي ويدعو لاستمرار التكاتف العربي مفتي الجمهورية يدين حادث البحرين الإرهابي ويدعو لاستمرار التكاتف العربي

شوقي علام مفتي الجمهورية

أدان الدكتور شوقي علام التفجير الإرهابي الذي وقع في قرية العكر الشرقي جنوب العاصمة البحرينية المنامة، والذي أدى إلى استشهاد امرأة وإصابة ثلاثة أطفال بجروح.

وقدم علام خالص العزاء للملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، وأسرة الضحية، والشعب البحريني الشقيق خالص العزاء، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، و يلهم ذويها الصبر والسلوان ، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وشدد مفتي الجمهورية على ضرورة استمرار التعاون والتكاتف العربي التام لمواجهة جميع الأعمال الإرهابية، موضحًا أنه يدعم بشكل كامل ما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومساندة الجهود التي تبذلها للقضاء على الإرهاب.

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