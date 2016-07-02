ضبط صاحب محل بقالة يتاجر فى الأسلحة النارية ببنى سويف

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، من ضبط صاحب محل بقاله وبحوزته بندقية خرطوش وفرد خرطوش بغرض التجاره بهما وبيعهما.

وتلقى العقيد دكتور عمرو العدل مأمور مركز شرطة الفشن، إخطارا من الرائد محمد إبراهيم رئيس مباحث المركز تفيد قيام المدعو "زينهم.ا" صاحب محل بقالة بمدينة الفشن، بالاتجار فى الأسلحة الناريه الخرطوش.

وعلى الفور قام النقيبان محمد محروس وجمال عبد الجواد معاونا مباحث الفشن، بحملة حيث تم ضبط المتهم داخل منزله، وبتفتيش المنزل تم العثور على بندقية خرطوش وفرد خرطوش كان يعرضهما للبيع، تم التحفظ على المضبوطات وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

- ضبط 4 بحوزتهم أسلحة نارية غير رخصة وأقراص مخدرة فى بنى سويف