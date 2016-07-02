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المجمع الإعلامى بالإسماعيلية يحتفل بثورة 30 يونيو

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المجمع الإعلامى بالإسماعيلية يحتفل بثورة 30 يونيو المجمع الإعلامى بالإسماعيلية يحتفل بثورة 30 يونيو
نظم المجمع الإعلامى بالإسماعيلية التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة تثقيفية موسعة بمركز شباب الإسماعيلية تحت عنوان 30 يونيو نقطة فارقة فى تاريخ المعاصر، بحضور الدكتور أحمد حسنى ياقوت أستاذ العلوم السياسية وسماح على نائب رئيس المركز، وبمشاركة 50 من شباب المركز أعد الندوة وأشرف على تنفيذها يوسف جرجس نائب مدير المجمع الإعلامى.

وقالت عواطف أندراوس مدير عام المجمع الإعلامى، إن اللقاء تناول الأسباب التى أدت إلى قيام ثورة 30 يونيو وهى ثورة شعبية بامتياز والاحتفال بإحياء الذكرى الثالثة للثورة، وأن ثورة 30 يونيو هى إرادة المصريين أنقذت البلاد من مصير مجهول وأن إرادة المصريين أصبحت تحدد مصير الوطن وهى ثورة شعبية حماها الجيش.

- المجمع الإعلامى بالإسماعيلية ينظم احتفالية بعنوان "معًا مواجهة مرض الدرن"

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مصر 365

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