أخبار عاجلة

«أجايي» يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري -
مران الأهلي| فقرة ترفيهية و«عبدالحفيظ» يشارك في تدريب الحراس -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الجيار التى إستشهدت أمس فى حادث تفجير بالكنيسة المرقسية -
إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ شمال سيناء ومدير الأمن يقدمان العزاء فى استشهاد الأب روفائيل

Google+ Print
محافظ شمال سيناء ومدير الأمن يقدمان العزاء فى استشهاد الأب روفائيل محافظ شمال سيناء ومدير الأمن يقدمان العزاء فى استشهاد الأب روفائيل
قدم اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، واللواء السيد الحبال مدير أمن شمال سيناء، واجب العزاء لقيادات كنيسة شمال سيناء، فى استشهاد الأب روفائيل أسقف كنيسة مارجرجس بالعريش.

استقبل المحافظ ومدير الأمن القس غبرائيل إبراهيم، نائب وكيل مطرانية شمال سيناء، وعدد من القسيسين فى مقر مطرانية شمال سيناء فى عاطف السادات بالعريش، ورافق المحافظ أعضاء الجهاز التنفيذى وممثل وزارة الأوقاف.

وأكد المحافظ أن الشهيد سيحصل على كافة حقوقه التى أقرتها له الدولة وكلف منير أبوالخير، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، بمتابعة ملف المستحقات المقررة، كما أوضح المحافظ أن الحادث يستهدف زعزعة استقرار سيناء والتأثير على النسيج الوطنى وهو ما لن يتم.

وبدوره قال اللواء السيد الحبال، مدير أمن شمال سيناء، إن التحقيقات فى الحادث تشير إلى أنه ليس مدبرا، وأشار إلى أن العناصر الإرهابية فى النزع الأخير، وهناك تطورات متقدمة فى الحرب على الإرهاب وأصبحنا فى مرحلة الهجوم وملاحقة العناصر والخلايا التى تم التوصل لطرق عملها وقيامها باستئجار أشخاص لتنفيذ عمليات زرع عبوات فى مدينة العريش.

وطالب رجال الدين المسيحى بأخذ الحيطة والحذر فى تحركاتهم مؤكدا أن المعركة على الإرهاب متواصلة.

وبدوره أعرب القس روفائيل إبراهيم عن تقدير الكنيسة لقيادات سيناء وأهلها على وقوفهم إلى جانبهم فى هذا الحادث لافتا إلى منزلة الشهيد عند الله، وأنه يجب أن نعيش لتحيا ، وليس نموت لتحيا مصر، وقال إننا ارتضينا أن نعيش على أرض سيناء ولن نغادرها.

- بالصور..الإسماعيلية تشيع جنازة كاهن كنيسة مارجرجس ضحية الإرهاب بالعريش
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم