محافظ شمال سيناء ومدير الأمن يقدمان العزاء فى استشهاد الأب روفائيل

قدم اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، واللواء السيد الحبال مدير أمن شمال سيناء، واجب العزاء لقيادات كنيسة شمال سيناء، فى استشهاد الأب روفائيل أسقف كنيسة مارجرجس بالعريش.

استقبل المحافظ ومدير الأمن القس غبرائيل إبراهيم، نائب وكيل مطرانية شمال سيناء، وعدد من القسيسين فى مقر مطرانية شمال سيناء فى عاطف السادات بالعريش، ورافق المحافظ أعضاء الجهاز التنفيذى وممثل وزارة الأوقاف.

وأكد المحافظ أن الشهيد سيحصل على كافة حقوقه التى أقرتها له الدولة وكلف منير أبوالخير، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، بمتابعة ملف المستحقات المقررة، كما أوضح المحافظ أن الحادث يستهدف زعزعة استقرار سيناء والتأثير على النسيج الوطنى وهو ما لن يتم.

وبدوره قال اللواء السيد الحبال، مدير أمن شمال سيناء، إن التحقيقات فى الحادث تشير إلى أنه ليس مدبرا، وأشار إلى أن العناصر الإرهابية فى النزع الأخير، وهناك تطورات متقدمة فى الحرب على الإرهاب وأصبحنا فى مرحلة الهجوم وملاحقة العناصر والخلايا التى تم التوصل لطرق عملها وقيامها باستئجار أشخاص لتنفيذ عمليات زرع عبوات فى مدينة العريش.

وطالب رجال الدين المسيحى بأخذ الحيطة والحذر فى تحركاتهم مؤكدا أن المعركة على الإرهاب متواصلة.

وبدوره أعرب القس روفائيل إبراهيم عن تقدير الكنيسة لقيادات سيناء وأهلها على وقوفهم إلى جانبهم فى هذا الحادث لافتا إلى منزلة الشهيد عند الله، وأنه يجب أن نعيش لتحيا مصر، وليس نموت لتحيا مصر، وقال إننا ارتضينا أن نعيش على أرض سيناء ولن نغادرها.

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