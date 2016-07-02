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مستقبل وطن بالمنوفية ينظم معرضًا لبيع السلع الغذائية

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مستقبل وطن بالمنوفية ينظم معرضًا لبيع السلع الغذائية مستقبل وطن بالمنوفية ينظم معرضًا لبيع السلع الغذائية
قامت أمانة حزب مستقبل وطن بالمنوفية، بندر شبين الكوم برئاسة عبدالمنعم الريس، بتنظيم معرض لبيع السلع الغذائية مُخفضة الأسعار بمدينة شبين الكوم، برعاية النائب ماجد أبو الخير نائب الحزب عن بندر شبين الكوم، وذلك لمواجهة ارتفاع السلع الأساسية قبل عيد الفطر المبارك.

وقال مصطفى بسيونى أمين الحزب بالمنوفية: إن افتتاح المعرض يعد مساهمة من الحزب لحل أزمة تعد من أصعب العقبات التى تواجه المواطن المصرى البسيط ألا وهى غلاء الأسعار، مؤكداً أن الحزب يبذل قصارى جهده لحل مشاكل الموطنين.

وأكد عبدالمنعم الريس، أن الحزب فى صف المواطن دائماً ويعمل على حل كل الأزمات التى تلاحقه، وأن المعرض جاء لتخفيف العبء عن كاهل محدودى الدخل ومواجهة ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن المعرض لا يهدف إلى تحقيق أى أرباح.
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