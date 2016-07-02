وزير الصحة يعلن اختيار ٣٥٠عضوا فى القرعة العلنية لبعثة الحج الطبية للعام الحالى

شهد الدكتور احمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان اليوم إجراء القرعة العلانية لاختيار أعضاء بعثة الحج لعام٢٠١٦ م و١٤٣٧ ه بمستشفى معهد ناصر.

وأعلن وزير الصحة عن اختيار٣٥٠ عضوا ، حيث تقدم للبعثة هذا العام ١٤ ألفا ومن انطبق عليهم الشروط كان ١١١٦١عضوا، فيما اثنى الوزير على جهود البعثة الطبية للحج للعام الماضى مشيرا إلى أن الهدف من البعثة هو خدمة الحجاج وتقديم الرعاية الطبية لهم على أكمل وجه.

وأشار إلى الاستعانة بسيارات الإسعاف المصرية وسائقيها هذا العام لتعد هى المرة الأولى التى تحقق فيها الاكتفاء الذاتى بأطقمها الطبية بمختلف تخصصاتها.

من جانبه ، قال الدكتور على حجازى مساعد الوزير لشئون التأمين الصحى ورئيس بعثة الحج إنه تم تشكيل لجنة للإعداد للبعثة سافرت للأراضى السعودية لتجهيز الأماكن والتأكد من الإمكانيات المتاحة .

وتقدم ” حجازى” لوزير الصحة والسكان بمقترح إنشاء إدارة للحج يكون الهدف منها الإعداد والدراسة لبعثة الحج والتغلب على السلبيات التى تواجه الحجاج وتقوم بمهام التسليم والتسلم من البعثة كل عام.

ومن جانبه قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان ان القرعة تمت بمنتهى الشفافية والنزاهة حيث تم اختيار ٢٥ تخصصا من التخصصات الطبية المختلفة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان كانت قد أعلنت عن فتح باب الترشيح للبعثة الطبية المصرية لموسم حج عام 1437 هـ -2016، وتم اختيار رئيس هيئة التأمين الصحي الدكتور على حجازى رئيسا للجنة إعداد البعثة.

يأتى ذلك في إطار أهمية ما تقدمه البعثة الطبية المصرية بالمملكة العربية السعودية ومسئوليتها عن رعاية الحجاج المصريين (وقائيًا وعلاجيًا) فضلا عن حماية البلاد من تسرب الأمراض المعدية – فإنه يستلزم إعطاء عملية الترشيح لهذه البعثة عناية خاصة لكونها مأمورية عمل وبناء على توجيهات وزير الصحة والسكان بالشفافية التامة لصالح العمل.