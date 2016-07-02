ارتفاع عدد قتلى وجرحى قوات "الرئاسى الليبي" لـ76 شخصا باشتباكات سرت

ارتفع عدد قتلى عملية "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى إلى خمسة عناصر وإصابة 71 آخرين، جراء الاشتباكات مع تنظيم (داعش) بمدينة سرت.. وكانت الإحصائية الأولية قد أشارت إلى مقتل ثلاثة وإصابة 38 عنصرا.

وذكر بيان صادر عن مستشفى مصراتة المركزى اليوم السبت أنه تم استقبال 5 قتلى و71 جريحًا من قوات (البنيان المرصوص)، حصيلة نهائية لاشتباكات أمس مع تنظيم (داعش) فى مدينة سرت.

وأوضح البيان أن قتلى قوات (البنيان المرصوص) كانوا من مدن مصراتة وزليتن وطرابلس، وهون، فيما ينتمى الجرحى الـ71 إلى مصراتة وسوكنة وزليتن وتاجوراء وسبها وسرت والقلعة وزليتن، وهون.

وفى السياق ذاته، أعلن المركز الإعلامى لـ(البنيان المرصوص) أن غرفة عمليات الطوارئ بسلاح الجو الليبى نفذت 9 غارات خلال الـ 24 ساعة الماضية، استهدفت آليات وتمركزات لداعش وسط مدينة سرت.

وكان المركز قد أعلن سيطرة قواته على مواقع استراتيجية وسط سرت "بعد معارك عنيفة" انطلقت بعد فجر الجمعة واستمرت حتى الليل، تمت بعدها السيطرة على حى الـ700، والتقدم نحو مجمع قاعات واغادوغو.

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