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شرطة دبي تحذر من استغلال العيد للترويج للألعاب النارية

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شرطة دبي تحذر من استغلال العيد للترويج للألعاب النارية شرطة دبي تحذر من استغلال العيد للترويج للألعاب النارية

حذرت شرطة دبي من استغلال العطلة الصيفية وقرب حلول عيد الفطر المبارك للترويج للألعاب النارية بهدف تحقيق المكاسب المادية وتجاهل الأخطار الناجمة عنها.

وأكد العميد عبدالله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ أن شرطة دبي تعمل جاهدة بالتعاون مع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة على منع انتشار هذه الظاهرة التي تعد أحد مصادر انتشار الحرائق وتضر بالبيئة والاقتصاد وتسبب عاهات مستديمة وتشوهات جسيمة خاصةً لدى فئة الأطفال.

وطالب بتوحيد الجهود في جميع المؤسسات الأمنية بالدولة والجمارك والمنافذ للعمل على منع دخول هذه المواد الخطرة وتطبيق العقوبات الرادعة المنصوص عليها في القانون الاتحادي .

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