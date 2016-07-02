نادى الجالية المصرية بمسقط ينظم إفطارا جماعيا مساء اليوم

ينظم نادى الجالية المصرية بسلطنة عمان مساء اليوم إفطاره الجماعى السنوى الثانى، بعد أن دعا المصريين المقيمين بالسلطنة لحضوره.

وقال ضياء الدين عمر، رئيس نادى الجالية المصرية بمسقط، إن نادى الجالية المصرية بمسقط ( بيت كل المصريين ) الإفطار الجماعى يحضره أبناء الجالية المصرية مع اخوانهم المسلمين من الجنسيات الأخرى مجانا.

وأضاف أنه يتوقع حضور ما يزيد عن 500 شخص من أسر وشباب أبناء مصر بالسلطنة.

ويقوم على تنظيم هذا الإفطار الجماعى الكبير مجموعة من الشباب عبر لجان نادى الجالية المختلفة وتكوين اللجنة المنظمة للإفطار وقد حرصت اللجنة على أن يحمل الفطار النكهة المصرية الجميلة ليكمل صورة المصريين ومدى الود والمحبة فيما بينهم، الى جانب دعوة بعض ابناء الجاليات الاخرى من المسلمين .



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ضياء الدين عمر رئيس نادي الجالية المصرية بمسقط



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بوستر دعوة حفل الإفطار



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تجهيز قاعة الإفطار



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جانب من القاعة



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بدء تجهيز القاعة



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مكان للصلاة

حفل وداع وتكريم للمستشار السياسى بالسفارة المصرية بمسقط

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