شكرى ينقل رسالة تضامن من الرئيس السيسي لرئيس الوزراء العراقى

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية التقى خلال زيارته إلى بغداد اليوم السبت، مع حيدر العبادى رئيس وزراء العراق، حيث نقل اليه رسالة تضامن ودعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى وحكومة جمهورية مصر العربية، كما هنأه بالانتصارات التى حققها العراق فى مواجهة تنظيم داعش الارهابى فى الفلوجة مؤخراً، معرباً عن تمنيات مصر بتحقيق العراق المزيد من الانتصارات خلال جهود تحرير مدينة الموصل ثان كبرى المدن العراقية.

وأوضح أبو زيد، أن محادثات شكرى مع رئيس وزراء العراق تناولت بشكل تفصيلى مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أعرب حيدر العبادى عن تطلع العراق إلى المزيد من التعاون مع مصر، مؤكداً أن عمق العلاقات مع مصر هو عمق شعبى وليس حكومى وأن العراق ينظر إلى مصر كراعية للتضامن العربى، وأن التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين البلدين هو حصن الامان فى مواجهة التحديات التى تواجه الدول العربية بشكل عام.

من جانبه، أكد شكرى على استعداد مصر الدائم لتقديم الدعم للعراق فى كافة المجالات التى يتطلع إليها، مشيداً ببرنامج التعاون الأمنى الذى تم الاتفاق على تفعيله عقب انتهاء شهر رمضان، وأن مصر ستظل دائماً حريصة على توفير خبراتها وما لديها من قدره لدعم العراق ودعم الجهود الذى يبذلها رئيس وزراء العراق فى سبيل دعم مؤسسات الدولة العراقية والحفاظ على سيادة ووحدة العراق.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيراً إلى أن اللقاء بين وزير الخارجية ورئيس وزراء العراق تناول ايضاً التحديات الإقليمية المحيطة بدولة العراق والتى تؤثر على استقراره وتقتضى المزيد من الدعم السياسى له لمواجهة تلك التحديات.

- الخارجية: سامح شكرى هنأ الشعب العراقى بانتصاراته فى الفلوجة على داعش

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