الأردن يدين هجوم داكا ويؤكد ضرورة تكاتف المجتمع الدولي ضد الإرهاب

أكد المتحدث الرسمى باسم الحكومة الأردنية، الدكتور محمد المومنى، أن بلاده تدين بشدة الهجوم الإرهابى الذى استهدف مطعما فى داكا عاصمة بنجلاديش مساء أمس الجمعة، مما أوقع حوالى 20 قتيلا من رواد المطعم الذين احتجزهم الإرهابيون كرهائن.

وأكد المومنى ، فى بيان اليوم السبت، على موقف الأردن الثابت والداعى باستمرار إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولى فى مواجهة الإرهاب الأعمى، الذى يروع الآمنين ويهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار فى كل مكان من العالم.

وكانت رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة واجد قد وصفت الإرهابيين بأنهم “لا ديانة لهم ” ، متعهدة باستئصال الإرهاب عقب الحادثة فى حين تبنى تنظيم (داعش) الإرهابى تلك العملية.