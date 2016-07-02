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إحالة 24 متهمًا بحرق منازل أقباط بأحداث كوم اللوفي بالمنيا للتحقيق

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إحالة 24 متهمًا بحرق منازل أقباط بأحداث كوم اللوفي بالمنيا للتحقيق إحالة 24 متهمًا بحرق منازل أقباط بأحداث كوم اللوفي بالمنيا للتحقيق

صورة ارشيفية

مراسل «ONA»:

أحالت الأجهزة الأمنية بالمنيا، اليوم السبت، 24 متهماً، بحرق منازل أقباط بقرية كوم اللوفى، بمركز سمالوط بمحافظة المنيا ، إلى النيابة العامة للتحقيق فى الوقائع الواردة فى محاضر الشرطة.

وقال مصدر قضائي في تصريح صحفي، إن النيابة العامة لم توجه أية إتهامات للمتهمين إلا بعد ورود تحريات قطاع الأمن الوطنى والإستماع إلى كافة أطراف الواقعة الواردة فى محاضر أجهزة الأمن، وشهود العيان والنفى فى الأحداث، لافتاً الي أنه يتم حالياً التحقيق مع 24 متهماً.

وكانت قرية كوم اللوفى التابعة لمركز سمالوط، قد شهدت أحداث عنف وشغب بين مسلمين وأقباط، أسفرت عن حرق منزلين تحت الإنشاء، مقامان علي قطعة أرض زراعية خارج الحيز العمرانى، على خلفية ترديد شائعات بتحول أحدهما لكنيسة، بدون موافقات الجهات المختصة، وقام بعض الأهالى برشق قوات الأمن بالطوب والحجارة، أثناء فض تجمهر عدداً منهم.

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