صفحة مزورة لـ"أبو هشيمة" تستغل شهرة رجل الأعمال بمسابقات مضللة

انتشرت مؤخراً عدة صفحات مزورة باسم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة مستغلة شهرته، للترويج إلى مسابقات مضللة بهدف النصب.

ونشر رجل الأعمال الشاب أحمد أبو هشيمة قائمة بالصفحات الرسمية الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" و"انستجرام"، كما نشر روابطها للتحذير من الصفحات الوهمية التى تسئ له ولمتابعيه وتنشر أخبار مغلوطة وخاطئة.

واستنكر "أبو هشيمة" لجوء مجهولين إلى انتحال صفته عبر مواقع التواصل من خلال صفحات مزيفة، وعلق عبر حسابه الرسمى على "فيس بوك" قائلاً: "القنوات الوحيدة? الخاصة بى على مواقع التواصل الاجتماعى والتى تحمل علامة التوثيق الزرقاء ولا توجد لى أى قنوات أو صفحات أخرى".

وفيما يلى قائمة بحسابات رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة على مواقع التواصل...

- رابط صفحة فيس بوك الرسمية لـ"أبو هشيمة"

- الحساب الرسمى لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة على تويتر

- حساب أبو هشيمة على انستجرام

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