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رسميا – مانشستر يونايتد يفترق عن جيجز بعد 29 عاما

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رسميا – مانشستر يونايتد يفترق عن جيجز بعد 29 عاما رسميا – مانشستر يونايتد يفترق عن جيجز بعد 29 عاما

أعلن نادي مانشستر يونايتد انفصاله رسميا عن مدربه المساعد وأسطورة الفريق ريان جيجز ليفترقا بعد 29 عاما قضاهم الويلزي لاعبا ومدربا في أولد ترافورد.

وكان الويلزي قد وافق على التسوية التي عرضها عليه ناديه ليخرج من أولد ترافورد مودعا مانشستر يونايتد لأول مرة في حياته.

جيجز الذي اعتزل كرة القدم انضم لمانشستر يونايتد في عمر الـ14 وظل لاعبا وقائدا للفريق حتى عام 2013 ليبدأ العمل كمساعد للاسكتلندي ديفيد مويس ومن بعده لويس فان جال.

ورفض ريان جيجز عرض مانشستر يونايتد للعمل في الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة جوزيه مورينيو، ووفقا للتقارير فإن الويلزي يعتقد بأنه كان ينتظر تدريب الفريق كمدير فني وهو ما لم يحدث بالتعاقد مع الاستثنائي.

وأصدر مانشستر يونايتد بيانا رسميا أعلن فيه انفصاله عن جيجز الذي عبر عن حزنه الشديد للابتعاد عن أولد ترافورد لأول مرة في حياته.

وهنأ جيجز المدرب الجديد لمانشستر يونايتد جوزيه مورينيو على توليه منصب الإدارة الفنية للشياطين الحمر والذي وصفه الويلزي بالفريق الأكبر في العالم.

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