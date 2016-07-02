محافظ بورسعيد يكرم ضباط وجنود الشرطة لحفاظهم على المنظومة الأمنية

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عددا من أمناء وضباط وجنود شرطة قسم المناخ والمرافق لمجهودهم المبذول وتفانيهم فى الحفاظ على المنظومة الأمنية من خلال العمل الميدانى بالشوارع والميادين والحملات الأمنية.

وشارك التكريم اللواء محمود الديب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، واللواء إبراهيم الديب مدير إدارة البحث الجنائى، ولفيف من قيادات مديرية الأمن.

ومن جانبه أشاد المحافظ بالدور الذى تلعبه رجال الشرطة من خلال فرض السيطرة لتوفير الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين بصورة مشرفة وخاصة التواجد الشرطى على مدار الـ24 ساعة بالشوارع والميادين والمرافق الحيوية والحملات المرورية.

ومن خلال الاحتفالية قام الغضبان بتكريم كل من العقيد محمد بصلة رئيس شرطة المرافق، والرائد تامر البتاجى رئيس المباحث، لتفانيهما فى أداء عملهما من خلال الحملات الأمنية، وتنفيذ قرارات الإزالة الفورية على أرض الواقع لاحترام هيبة القانون ولإعادة الانضباط الأمنى بالشوارع والميادين.

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