استعدادات مكثفة بدسوق فى كفر الشيخ استعداداً لعيد الفطر المبارك

تشهد مدينة دسوق استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الفطر المبارك، واستقبال المعيدين، لقضاء أيام العيد بالمتنزهات والحدائق والرحلات النيلية، وزيارة مقام العارف بالله إبراهيم الدسوقي.

قال اللواء أحمد بسيوني يزيد مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق، خلال تصريحات صحفيه له، اليوم السبت، إنه قرر إنشاء غرفة عمليات بمجلس المدينة لمتابعة الاستعدادات لعيد الفطر المبارك ومتابعة الحالة الأمنية خلال أيام العيد، مؤكداً إنه يتابع الأعمال الجارية لرفع مستوى نظافة مدينة دسوق ،وشوارعها على مدار اليوم ،وكلف نواب رفع حالات الاستعداد كلا في اختصاصه.

وأضاف بسيوني، أنه أعطى توجيهات بفتح جميع الحدائق بالمدينة استعدادا لاستقبال رواد العارف بالله الشيخ إبراهيم الدسوقي، وتوفير السلع المتعددة للمترددين على مدينة دسوق لقضاء عيد الفطر المبارك.

وقال إن المسطحات المائية والإنقاذ النهري رفعوا درجة الاستعداد لمتابعة المراكب النيلية الثابتة والمتحركة مع تكليف القطاعات الحيوية بالاستعداد لعيد الفطر المبارك.

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