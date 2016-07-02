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حل شكاوى أجور العمال لفرعي إحدى المنشآت بأبوظبي وعجمان

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حل شكاوى أجور العمال لفرعي إحدى المنشآت بأبوظبي وعجمان حل شكاوى أجور العمال لفرعي إحدى المنشآت بأبوظبي وعجمان

عاد نحو الف و300 عامل الى مواقع عملهم لدى فرعي احدى المنشآت في أبوظبي وعجمان بعد ان تم حل شكاويهم المتمثلة في مطالبتهم بأجورهم المتأخرة.

وقال العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان " ان رجال مركز شرطة الجرف وفريق الأزمات العمالية والفرق المختصة توجهوا الى موقع تجمع العمال حيث تمكنوا بالتنسيق مع مكتب وزارة الموارد البشرية والتوطين في عجمان من تهدئة العمال والاستماع الى شكواهم التي تم التعامل معها بشكل فوري".

وقال" إن البعض تداول مشاهد تجمع العمال على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الشائعات حول ذلك وهو ما يعتبر تصرفا غير حضاري ومخالفا للقانون".

من جانبه قال ماهر العوبد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش " انه تم استدعاء مسؤولين في المنشأة المعنية بالتنسيق مع فريق الازمات العمالية في أبوظبي والقيادة العامة لشرطة عجمان حيث تم التوصل الى حل ودي يتم بموجبه تسديد أجور العمال المتأخرة وفق جدول زمني يبدأ تنفيذه قبل حلول عيد الفطر المبارك ".

وقال ان حصول العمال في سوق العمل على اجورهم في المواعيد المحددة يعتبر أحد الحقوق التي تحرص الوزارة على توفير الحماية لها من خلال منظومة متكاملة من السياسات والادوات الرقابية المتمثلة في نظام حماية الاجور واتخاذ اجراءات قانونية رادعة بحق المنشآت غير الملتزمة بسداد الاجر لاسيما باحالتها الى النيابة العامة.

واشاد بالتزام اصحاب العمل في الدولة بالايفاء بحقوق العمال القانونية خصوصا تسديد أجورهم في المواعيد المتفق عليها ووفق ما تنص عليه عقود العمل المبرمة بين الطرفين.

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