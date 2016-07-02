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مقتل العشرات في غارات جوية على ريف دمشق

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مقتل العشرات في غارات جوية على ريف دمشق مقتل العشرات في غارات جوية على ريف دمشق

ارشيفية

قتل 31 شخصا،اليوم السبت، بينهم اثنان من الكادر الطبي في غارات جوية استهدف منطقة القلمون في ريف دمشق، مع انهيار هدنة أعلنت قبل سنتين في المنطقة بعد مقتل طيار أسير، بحسب ما ذكر ناشطون سوريون.

وشن سلاح الجو السوري غارات مكثفة على بلدة جيرود، التي تبعد نحو 60 كيلومترا الى الشمال الشرقي من العاصمة، وذلك غداة اتهام الجيش السوري فصيل “جيش الاسلام” بقتل طيار سوري بعد اسره اثر “تعرض طائرته لخلل فني أثناء تنفيذ مهمة تدريبية” وسقوطها في هذه المنطقة.

وذكر المرصد “نفذت طائرات حربية غارات مكثفة على أماكن في بلدة جيرود، بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي عنيف على مناطق في البلدة”.

وأشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس الى “ان هذا القصف هو الاول منذ عامين”، مضيفًا أن القصف “اسفر عن مقتل 31 شخصا بينهم اثنان من الكادر الطبي” دون ان يوضح فيما اذا كان بين الضحايا مدنيون.

وأكد الناشط أبو مالك الجيرودي “أن عدد الغارات بلغ اكثر من 45 غارة” مشيرًا إلى أن “القصف تركز على المناطق المأهولة والمدارس ووسط البلد كما تم استهداف المركز الطبي فيها”.

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