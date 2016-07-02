بالصور.. محافظ قنا يعقد اجتماعًا لتنفيذ مبادرة «أسبوع النظافة» يوم 16 يوليو ‎

مراسل «ONA»:

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إجتماعًا موسعًا لتنفيذ مبادرة ” أسبوع النظافة ” تحت شعار حلوة يا بلدي، الذي يبدأ تنفيذه يوم 16 يوليو 2016 تحت رعاية وزارة التنمية المحلية والبيئة والشباب والرياضة بحضور وكلاء وزارة ( الشباب والرياضة – التربية والتعليم – الصحة – الأوقاف ) ورئيس شركة مياه الشرب ومدير قصر الثقافة والصندوق الاجتماعي ورؤساء مجالس المدن التسعة .

وأوضح محافظ قنا، أن المبادرة تهدف إلي ترسيخ قيم النظافة والمحافظة علي البيئة والإهتمام بالصحة ومشاركة المواطنين، مؤكدًا علي سعي محافظة قنا إلي رفع مستوى النظافة بنطاق الشوارع المحيطة بمراكز الشباب والمدارس والمستشفيات والوحدات المحلية وتشجير ودهان وتجميل الميادين الرئيسية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني .

وأشار الهجان، الي أنه سيتم تنفيذ المبادرة بقرية واحدة وشارع رئيسي مجاور للترع بكل مركز، حيث سيتم زراعة 500 شجرة بكل قرية خلال أسبوع النظافة بمشاركة 450 شاب من مراكز الشباب بواقع 50 شاب بكل قرية لاستغلال طاقتهم بشكل ايجابي لخدمة المجتمع بالتعاون مع الجمعيات الأهلية كما ستقوم مديرية الشباب والرياضة بتوفير زى موحد مطبوع عليه شعار المبادرة وشعار محافظة قنا مضيفا انه سيتم صرف مبالغ مالية للشباب المشارك لتشجيعهم علي تنفيذ أعمال النظافة والتجميل .

كما أكد علي أهمية قيام دور العبادة بتنفيذ حملات التوعية بأهمية النظافة للحفاظ علي البيئة والصحة العامة وقيام مديرية الشئون الصحية بحملات النظافة وتجميل الوحدات الصحية في المناطق المختارة والتنسيق بين الوحدات المحلية والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم لتنفيذ حملات النظافة والتنافس لاختيار أنظف وأجمل مركز شباب ومدرسة .