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صراع الصفقات - رسميا.. دورتموند يعلن انتقال مخيتريان إلى مانشستر يونايتد

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صراع الصفقات - رسميا.. دورتموند يعلن انتقال مخيتريان إلى مانشستر يونايتد صراع الصفقات - رسميا.. دورتموند يعلن انتقال مخيتريان إلى مانشستر يونايتد

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني انتقال لاعبه الأرماني هنريك مخيتريان إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي بشكل رسمي.

ونشر النادي الألماني بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي، يعلن فيه انتقال اللاعب صاحب الـ 27 عاما إلى مانشستر يونايتد.

دورتموند أعلن انتقال لاعبه إلى مانشستر يونايتد، لكنه لم يعلن عن قيمة الصفقة أو مدة التعاقد.

ولم يعلن مانشستر يونايتد عن اكتمال الصفقة بشكل رسمي، وإن كان متجر النادي الرسمي قد بدأ بالفعل بيع قمصان اللاعب قبل أيام.

ويعد مخيتريان هو ثاني صفقات مانشستر يونايتد هذا الصيف مع جوزيه مورينيو بعدما تعاقدوا من قبل مع زلاتان إبراهيموفيتش.

ولعب مخيتريان مع دورتموند منذ عام 2013، إذ شارك في 88 مباراة وسجل فيهم 23 هدف.

وصنع مخيتريان 83 فرصة محققة لزملائه في الموسم الماضي، ترجم زملائه 15 منهم إلى أهداف، ليكون الأكثر صناعة للأهداف في الدوري الألماني.

وبشكل عام، شارك مخيتريان مع دورتموند في 51 مباراة بمختلف البطولات في الموسم المنقضي، سجل فيهم 23 هدف.

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