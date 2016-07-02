مباحث ميناء السخنة تنجح فى ضبط شحنة ترامادول مهربة من الهند داخل حاويتين

تمكنت مباحث ميناء السخنة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس وجمارك السويس من إحباط إدخال حاويتين مملوئتين بعقار الترامادول المخدر قادمتين من الهند.

كانت معلومات قد ورت للعميد محمد محمد القفاص رئيس مباحث موانئ السويس، تفيد باعتزام شركة استيراد وتصدير جلب كمية كبيرة من مخدر الترامادول عالى التركيز من الهند وإخفائها فى حاويتين، وذلك بعد توقف تهريب العقاقير المخدرة لفترة طويلة فى ميناء السخنة.

وعلى الفور تم إخطار اللواء هشام البستاوى، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع المنافذ، وتم التنسيق مع اللواء عاطف غراب مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، واللواء هشام درويش مدير المباحث بالإدارة، والعميد عبد العزيز كمال رئيس مباحث الإدارة العامة لتأمين محور القناة.

وتم تشكيل فريق بحث قادة المقدم أيمن رمضان رئيس مباحث ميناء السخنة، بالتعاون مع جاد عساف رئيس الإدارة المركزية لموانئ السويس، وتم تشديد أعمال الفحص، وتفتيش الحاويات الواردة من الهند يدويا، واشتبه رجال الشرطة والجمارك فى حاويتين، مستوردتين لصالح شركة "ن .ا" ومقرها الدقهلية، وجاء فى أوراق الشحن اشتمالها على سلات مهملات، وبفتح الحاويتين عثر على سلات مهملات كبيرة الحجم ومملوءة بأشرطة عقار الترامادول، وتم تحرير محضر بالواقعة، ويواصل رجال الجمارك بالميناء حصر الكميات المضبوطة.

ضبط ألعاب نارية فى حاوية قادمة من الصين بميناء السخنة