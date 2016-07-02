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مستشفى الأهلي - عاشور وعوض جاهزان للاتحاد.. واحتمالية لحاق السعيد بمباراة الوداد

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مستشفى الأهلي - عاشور وعوض جاهزان للاتحاد.. واحتمالية لحاق السعيد بمباراة الوداد مستشفى الأهلي - عاشور وعوض جاهزان للاتحاد.. واحتمالية لحاق السعيد بمباراة الوداد

يبدأ عبد الله السعيد مرحلة جديدة من التأهيل والعلاج الطبيعي في إطار البرنامج العلاجي المحدد له قبل العودة للتدريبات الجماعية.

وسيجري السعيد جلسات علاجية على عظمة الترقوة التي أصيبت بشرخ وأبعدته عن مباريات الفريق في الفترة السابقة.

وتستمر هذه الجلسات والعلاج الطبيعي لمدة إسبوعين قبل أن يعود بعدها تدريجيا إلى الملعب.

ويحاول الجهاز الطبي للأهلي تجهيز السعيد لممواجهة الوداد البيضاوي المغربي، وإن كانت فرص لحاقه بمباراة الإياب يوم 26 من الشهر الجاري أكثر من احتمالية لحاقه بلقاء الذهاب في يوم 16 والذي يبدو صعبا.

من جهة أخرى، أكد خالد محمود طبيب الفريق بأن الثنائي حسام عاشور ومسعد عوض لاعبا الفريق جاهزان لخوض مباراة الاتحاد السكندري المقبلة في الدوري.

الثنائي كانا قد تعرضا لاصطدام في مران الفريق أمس الجمعة، أسفر عن كدمة لعوض في الكاحل ولعاشور في أسفل الظهر، لكن الثنائي جاهز الآن لخوض المباراة.

أخيرا فسيجري حسين السيد ظهير أيسر الفريق فحصا طبيا اليوم السبت لتحديد موقفه من المشاركة في اللقاء، إذ أنه لم يشارك في مران الفريق على مدار الأيام الماضية واكتفى بالتدريبات التأهيلية في الجيم لشكواه من شد في عضلة السمانة أثناء مباراة الأهلي وأسيك في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري.

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