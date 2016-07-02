أخبار عاجلة

«أجايي» يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري -
مران الأهلي| فقرة ترفيهية و«عبدالحفيظ» يشارك في تدريب الحراس -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الجيار التى إستشهدت أمس فى حادث تفجير بالكنيسة المرقسية -
إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

خبر في الجول - مهلة أخيرة من بولونيا للزمالك لعرض مصطفى فتحي

Google+ Print
خبر في الجول - مهلة أخيرة من بولونيا للزمالك لعرض مصطفى فتحي خبر في الجول - مهلة أخيرة من بولونيا للزمالك لعرض مصطفى فتحي

منح نادي بولونيا مهلة أخيرة للزمالك لتحديد قرارهم حول بيع مصطفى فتحي لاعب الفريق.

وحضر أحد مندوبين الفريق الإيطالي إلى القاهرة وعقد جلسة مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة لتحديد قرارهم.

الزمالك طالبهم بمهلة للتفكير، إلا أن الفترة انتهت ولم يرد الزمالك على العرض إلى الآن.

وعلم FilGoal.com إن بولونيا قرر منح الفريق الأبيض فرصة أخيرة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اللاعب.

وستنتهي مهلة النادي الإيطالي للزمالك عقب مباراة الفريق المقبلة أمام سموحة في الدوري.

ويبلغ عرض بولونيا لاستعارة مصطفى فتحي لمدة موسم مقابل 400 ألف يورو مع أحقية الشراء النهائي مقابل مليون و600 ألف يورو.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع