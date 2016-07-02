خبر في الجول - مهلة أخيرة من بولونيا للزمالك لعرض مصطفى فتحي

منح نادي بولونيا مهلة أخيرة للزمالك لتحديد قرارهم حول بيع مصطفى فتحي لاعب الفريق.

وحضر أحد مندوبين الفريق الإيطالي إلى القاهرة وعقد جلسة مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة لتحديد قرارهم.

الزمالك طالبهم بمهلة للتفكير، إلا أن الفترة انتهت ولم يرد الزمالك على العرض إلى الآن.

وعلم FilGoal.com إن بولونيا قرر منح الفريق الأبيض فرصة أخيرة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اللاعب.

وستنتهي مهلة النادي الإيطالي للزمالك عقب مباراة الفريق المقبلة أمام سموحة في الدوري.

ويبلغ عرض بولونيا لاستعارة مصطفى فتحي لمدة موسم مقابل 400 ألف يورو مع أحقية الشراء النهائي مقابل مليون و600 ألف يورو.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري.