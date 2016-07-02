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البنجر يخفض ضغط الدم للأشخاص الذين يعانون من السكر النوع 2

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البنجر يخفض ضغط الدم للأشخاص الذين يعانون من السكر النوع 2 البنجر يخفض ضغط الدم للأشخاص الذين يعانون من السكر النوع 2
البنجر من الخضروات الصحية التى تمت زراعتها منذ بداية التاريخ، وكثيرا ما يستخدم للأغراض الطبية فضلا عن الغذاء، وتشمل استخداماته "علاج الحمى"، "الإمساك"، و"مشاكل الجلد"، كما استخدمه الرومان كمنشط جنسى.

وأشارت الأبحاث عبر موقع “Medical News Today”، أن تناول البنجر قد يعالج ارتفاع ضغط الدم وهو حالة شائعة بين الناس مع مرض السكر من النوع 2.

ويعتقد الباحثون أن تأثير خفض ضغط الدم بسبب وجود النيترات فى عصير البنجر، التى تحسن قدرة الأوعية الدموية على التوسيع وتحسين تدفق الدم.

وفى الدراسة الحديثة التى نشرت فى دورية ارتفاع ضغط الدم، وجد الباحثون أن شرب كوب من عصير البنجر يوميا كان مرتبطا مع انخفاض كبير فى ضغط الدم.

وأظهرت الأبحاث أن المرضى الذين تناولوا عصير البنجر وجدوا تحسناً ملحوظاً بنسبة 20٪ فى ضغط الدم مع تمدد الأوعية الدموية لديهم.

جدير بالذكر، أن دراسة سابقة أشارت إلى أن حمض ألفا ليبويك، ومضادات الأكسدة الموجودة فى البنجر، يمكن أن تساعد فى الحد من الأضرار العصبية التى يمكن أن تحدث فى المرضى الذين يعانون من مرض السكر.


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