مسجل خطر بالشرقية يقتل عاملا بطلق نارى أمام الأهالى لمطالبته بدفع ثمن حصان

قام مسجل شقى خطر بإطلاق عيار نارى على عامل أمام الأهالى بعزبة السبكى بقرية العصولجى، بمحافظة الشرقية، اليوم، مما أدى إلى إصابة العامل بطلق نارى بالرأس وأودت بحياته فى الحال، وذلك بسبب الخلاف على ثمن حصان ملك المجنى عليه، ولاذ المتهم بالفرار وتم ضبطه وتولت نيابة مركز الزقازيق التحقيق، برئاسة أحمد يسن مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد الفقى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

كان قد تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقيه بلاغاً من أهالى عزبة السبكى التابعة لقرية العصولجى بمركز الزقازيق، يفيد قيام مسجل خطر سرقات بإطلاق عيار نارى أصاب عامل فى رأسه، مما أودت بحياته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار بالزقازيق تحت تصرف النيابة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، برئاسة الرائد أشرف ضيف رئيس مباحث مركز شرطة الزقازيق، ومعاونه النقيب عبد الحميد جمعة، بإشراف المقدم جاسر زايد مفتش مباحث مركز الزقازيق، إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين قيام "سعيد. ا. ا" 30 سنة عاطل وشهرته "سعيد دبشة" ومقيم بعزبة السبكى بدائرة المركز مسجل شقى خطر، وسبق اتهامه فى 3 قضايا سرقات ومخدرات وله كارت إجرامى تحت رقم 3192 / 8 أ بإطلاق عيار نارى من سلاحه الخاص على "دسوقى عطية قرنى أبو العلا" 39 سنة عامل ومقيم عزبة السبكى بقرية العصولوجى بدائرة المركز، مما أصابه بالرأس أمام الأهالى والتى أودت بحياته فى الحال ولاذ الجانى بالفرار.

وأوضحت تحريات المباحث الأولية أن المجنى عليه كان يمتلك حصانا وعندما باعه للمتهم فلم يسدد ثمنه مما استدعى المجنى عليه لاسترجاع الحصان مرة أخرى، والذى أثار غضب المتهم فقام بالتوجه إلى المجني عليه فى الشارع وأطلق عليه عيارا ناريا بالرأس أودى بحياته فى الحال.

وتحرر له المحضر رقم 32192 لسنة 2016 جنايات مركز الزقازيق وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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