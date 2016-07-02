تجديد حبس عامل رخام وشقيقه 15 يوما بتهمة قتل جارهما فى مشاجرة بالبساتين

جدد قاضى معارضات محكمة جنح البساتين، حبس عامل رخام وشقيقه، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهما بقتل جارهما عقب مشاجرة بسبب ركن سيارة، كما أمر بتشريح ودفن الجثة وتحريات المباحث.

تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا من مستشفى اليوم الواحد بوصول "محمد.س" 27 عاما، مصابا بطعن فى الصدر توفى على إثره عقب وصوله للمستشفى قبل تلقى العلاج.

وعلى الفور انتقل فريق من البحث الجنائى، وبالتحرى تبين نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجنى عليه، بسبب ركن سيارة المتهم أمام منزل المجنى عليه، الأمر الذى أغضب الثانى خاصة عقب عتابه السابق له نظرا لركنه سيارته الشخصية، وبعتابه للمرة الثانية استعان المتهم بشقيقه ونشبت بينهما مشاجرة بالأسلحة البيضاء انتهت بطعن المتهم للمجنى عليه بـ"مطواة"، فى الصدر أودت بحياته قبل وصوله للمستشفى.

وتمكن النقيب محمد سلام معاون مباحث القسم من القبض علي المتهم وشقيقه، وتحرر محضر بالواقعة.

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