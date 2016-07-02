القليوبية تستعد لعيد الفطر برفع حالة الطورئ وحملات مكثفة على الأسواق

أعلنت محافظة القليوبية، رفع حالة الطوارئ، استعدادًا لعيد الفطر المبارك حيث تم رفع درجة استعدادات الأجهزة الأمنية والأجهزة الرقابية وفى المستشفيات، وتشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لتلقى شكاوى المواطنين وحلها على الفور.

وتقرر تكثيف الحملات المشتركة من مديريات الصحة والطب البيطرى والتموين وعلى الأسواق والمحال التجارية وتكثيف الحملات التموينية على المخابز لإنتاج رغيف مطابق للمواصفات يوميًا، مع تعديل مواعيد تشغيلها بما يتناسب مع النمط الاستهلاكى بعد انتهاء شهر رمضان.

فى السياق ذاته، صدرت تعليمات مشددة لرؤساء المدن بالاهتمام بنظافة الشوارع والحفاظ على جمالها حتى تظهر المحافظة بصورة حضارية أمام الزائرين فى العيد.

وتم توفير سيارات إسعاف مجهزة للتواجد فى أماكن التجمعات والحدائق وعلى الطرق السريعة وساحات الصلاة للتعامل مع أى حالات طارئة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالكميات الكافية بأقسام الاستقبال بالمستشفيات والتواجد الدائم للأطباء وأعضاء هيئة التمريض لاستقبال أى حالات طارئة.

القليوبية تنفذ سلسلة من الاحتفالات بمناسبة 30 يونيو