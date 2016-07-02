محافظ الغربية يقرر غلق مراكز تعليمية تزاول نشاطها بدون ترخيص

قرر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، اليوم السبت، إغلاق عددا من مراكز الدروس الخصوصية بشارع عبد الحليم محمود بطنطا وشارع عمر بن عبد العزيز بطنطا، لمزاولتها أنشطة تعليمية بدون ترخيص من وزارة التعليم العالى أو أى جهة أخرى.

وتقوم هذه المراكز بإعطاء كورسات تعليمية بدون ترخيص ومخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن.

وأصدر محافظ الغربية تعليماته لرئيس حى ثان طنطا باتخاذ الإجراءات القانونية لمتابعة تنفيذ قرار الغلق.

إغلاق "سنتر تعليمى" بدون ترخيص فى الإسكندرية تنفيذا لقرار المحافظ