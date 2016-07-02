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مستشفى الأحرار بالزقازيق تستقبل جثة طالبة الثانوى المنتحرة لتشريحها

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مستشفى الأحرار بالزقازيق تستقبل جثة طالبة الثانوى المنتحرة لتشريحها مستشفى الأحرار بالزقازيق تستقبل جثة طالبة الثانوى المنتحرة لتشريحها
استقبل مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق، منذ قليل، اليوم السبت، جثة طالبة بالثانوية التى انتحرت لمرورها بأزمة نفسية بسبب الامتحانات.

وقال مصدر مسئول بمديرية الصحة بالشرقية لـ"اليوم السابع"، إنه تم انتداب الطبيب الشرعى، لتشريح الجثة ووضع تقرير طبى حول ملابسات الوفاة.

كانت "هدير. ا" 17 سنة طالبة بالثانوية العامة والمقيمة بمركز فاقوس، تخلصت من حياتها بعد مرورها بأزمة نفسية بسبب الامتحانات، حيث قامت بشنق نفسها بحبل.


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