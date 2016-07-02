المحامى العام بالإسماعيلية يقرر نقل ملف قضية الطفلة قاتلة والدها إلى مكتبه

قرر المستشار إسلام حمزة المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، اليوم السبت، نقل ملف القضية وجميع التحقيقات فى قضية التلميذة شيماء قاتلة والدها ومحاولة قتل أسرتها من أجل حبيبها العجوز من نيابة مركز الإسماعيلية إلى مكتبه، وذلك حتى يقوم بالتحقيق بنفسه نظرا لخطورة هذه القضية الجديدة على المجتمع المصرى.

وكانت النيابة العامة قد استمعت إلى أقوال بعض الجيران المتواجدين فى عزبة الصولى بالمنايف محل الواقعة، وجاء فى أقوال بعض الشهود أنه لا يصدق ما حصل وأن اللى حصل ده مش ممكن يحصل إلا فى الأحلام، وأن الراجل العجوز كان يتردد على بيت شيماء بصفة مستمرة ولم نشك يومًا أن تكون هناك علاقة بين فتحى وشيماء، خاصة أن فتحى العجوز فى منزلة جدها وأنه كان يشاهد فتحى دائما مع شيماء خلف المنزل ولكن فى أوقات الصبح.

وأضاف الجار فى أقواله أننا سمعنا بطرد فتحى من منزل شيماء ولم نعلم السر إيه، خاصة أن فتحى جار لنا ولم نلاحظ عليه أى شىء، لكن عندما سمعنا بما حدث أصيبنا بصاعقة، خاصة أن هذه جريمة بشعة.

وكانت تلميذة الإسماعيلية "شيماء" المتهمة بقتل والدها بالسم قد أدلت بأقوالها أمام المستشارين أحمد الشخب ومصطفى بدران وكيلى النائب العام بأن حبيبى "فتحى" أول مرة مارس معى الجنس تحسس أماكن حساسة فى جسدى ومكنتش أعرف أى حاجة وأنا فى الصف الرابع الابتدائى ثم كرر هذه الأفعال معى بعد أن كان بيفرجنى على أفلام جنسية على تليفونه حتى أصبحت مدمنة لهذه العلاقة.

وأضافت "شيماء" أنه كان بيجى عندنا البيت يوميا فى الصباح بعد لما أبويا وأمى وأخويا يروحوا الشغل لأن أبويا وأمى بيعملوا باليومية وبيصحوا بدرى للشغل وأخويا بيشتغل فى الاستثمار.

وقالت شيماء إن حبيبى فتحى كان دايما بيدخل بيتنا من الحوش اللى ورا بيتنا علشان محدش يشوفه وهو داخل عندى وكنا بندخل غرفة فى المنزل ونمارس الجنس وكل مرة كان بيجيلى فيلم جنسى جديد حتى أصبحت مدمنة للجنس والأفلام الجنسية.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول إشارة من مستشفى الإسماعيلية العام بوصول أسرة مكونة من 4 أشخاص مقيمة عزبة الصولى بالمنايف دائرة مركز أبوصويرمصابة بتسمم نتيجة تناولهم مادة غير معلومة، ما أدى إلى وفاة الزوج وإنقاذ الزوجة وولديها.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد محمد طلعت رئيس فرع البحث الجنائى لغرب الإسماعيلية ضم الرائد فهمى عبدالصمد رئيس مباحث أبوصوير ومعاونيه.

وأوكل لفريق البحث كشف لغز واقعة التسمم، خاصةً أن هناك طفلة لم تتناول الإفطار معهم.

وبسؤال الزوجة عن نوع الإفطار قالت الزوجة إنهم تناولوا جميعا لحمة بالمنزل وأن الجميع تناول الإفطار ماعدا ابنتهم .

وبسؤال البنت عن عدم تناولها الإفطار مع أسرتها عللت ذلك بأنها لا تحب اللحوم.

ومن هنا طلب فريق البحث من النيابة العامة تشريح جثة المتوفى لمعرفة سبب الوفاة ليأتى سبب الوفاة تناول المتوفى مادة بها سم.

وقام فريق البحث بإعادة مناقشة التلميذة شيماء الشيطانة وبمواجهتها بأن سبب الوفاة هو تناول سم وتضييق الخناق عليها انهارت واعترفت أنه تربطها علاقة غير شرعية مع عجوز جارهم منذ أن كانت فى الصف الرابع الابتدائى، وإنه كان يعاشرها معاشرة الأزواج ودائم التردد على منزلهم وفى الفترة الأخيرة قام والدى بطرده من المنزل فقررنا التخلص من والدى وأسرتى لكى يخلو لنا الجو.

تم التحفظ على التلميذة والعجوز وتحرير المحضر اللازم.

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