أخبار العراق..رئيس البرلمان العراقى يستقبل سامح شكرى فى بغداد

استقبل رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى فى بغداد السبت، وزير الخارجية سامح شكرى، والوفد المرافق له، فى إطار زيارته الرسمية للعراق.

وكان وزير الخارجية قد التقى وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى، ورئيس الوزراء حيدر العبادى، مؤكدا دعم مصر للعراق فى الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابى.

يشار إلى أن المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد قال أن زيارة وزير الخارجية سامح شكرى إلى بغداد تستهدف تقديم الدعم للعراق فى هذا التوقيت المهم الذى يخوض فيه مواجهات قوية مع الإرهاب، ودعم وتعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات محل اهتمام البلدين، وتعزيز دور العراق على الساحة العربية، لاسيما فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية المهمة التى تستلزم توحيد الصف العربى فى مواجهة التحديات المختلفة التى تحيط بالمنطقة العربية.

وكانت آخر زيارة لوزير الخارجية سامح شكرى إلى بغداد فى شهر ديسمبر 2014، كما سبق أن زار العاصمة العراقية فى شهر يوليو عام 2014.. كما أن وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى ورئيس الوقف السنى عبد اللطيف الهميم زارا القاهرة مؤخرا واستقبلهما الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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