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وزير شئون خارجية الإمارات: التنسيق السعودى الإماراتى بقعة ضوء فى فترة عصيبة

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وزير شئون خارجية الإمارات: التنسيق السعودى الإماراتى بقعة ضوء فى فترة عصيبة وزير شئون خارجية الإمارات: التنسيق السعودى الإماراتى بقعة ضوء فى فترة عصيبة
أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أن المواقع الإخوانية والمتعاطفين مع التنظيم لا يروق لها الانسجام الاستراتيجى الذى يجمع بين والإمارات، واصفاً إياه بـ"بقعة ضوء فى فترة عصيبة".

وقال قرقاش فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر: "المواقع الإخوانية وتلك المتعاطفة مع التنظيم لا يروق لها الانسجام الإستراتيجى الذى يجمع السعودية والإمارات، وتحريض (الميدل إيست آي) مثال".

وأضاف: "الوطنى يرى فى تعاون العرب عِزَّة وإيجابية، والتنسيق الإستراتيجى السعودى الإماراتى بقعة ضوء فى فترة عصيبة، أدبيات الإخوان نظرتها حزبية مقيتة".


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