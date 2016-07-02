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قائد تحريات قوات الصاعقة الليبية يؤكد السيطرة على مواقع جديدة بمحور القوارشة "ببنغازي"

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قائد تحريات قوات الصاعقة الليبية يؤكد السيطرة على مواقع جديدة بمحور القوارشة "ببنغازي" قائد تحريات قوات الصاعقة الليبية يؤكد السيطرة على مواقع جديدة بمحور القوارشة "ببنغازي"
أكد آمر(قائد) تحريات القوات الخاصة الليبية «الصاعقة» ، فضل الحاسي، سيطرة قواتها على مواقع جديدة بمحور القوارشة وتضييق الخناق على مقاتلى تنظيم «داعش» والتشكيلات المسلحة المتحالفة معه بمصنع الأنابيب وعمارات القوارشة فى مدينة بنغازى.

وقال الحاسى ،فى تصريح صحفى اليوم، إن قواته تمكنت من السيطرة على جزيرة دوران مصنع الأنابيب والسيطرة على المبانى القريبة منها والطرق المؤدية إليها وإغلاقها بسواتر، بعد أن كانت المواجهات تدور فى محيطها.

وأوضح الحاسي، أن القوات الخاصة قطعت الإمداد على مقاتلى التنظيم المحاصرين داخل مصنع الأنابيب والعمارات السكنية بالمنطقة، كما أصبحت بوابة القوارشة تحت مرمى مدفعية الجيش الليبي، خصوصاً أن وحدات الجيش الليبى والوحدات المساندة الأخرى ساهمت فى حصار هذه التنظيمات فى مناطق محدودة بالقوارشة وقفنودة بعد العمليات العسكرية الأخيرة بالمحور الغربى.

وتابع الحاسي، أن المقاتلات الحربية نفذت طلعات قتالية استهدفت فيها مواقع وتجمعات التنظيم فى محيط جزيرة مصنع الأنابيب وكانت الضربات دقيقة واستباقية لتقدم القوات البرية.
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