بالصور.. طلاب الثانوية يشكون من صعوبة الديناميكا ويؤكدون: الامتحان الملغى أسهل بمراحل

شكا عدد من طلاب الثانوية العامة علمى رياضة اليوم من صعوبة امتحان الديناميكا، وذلك بعد إعادته للمرة الثانية على خلفية إلغائه بعد تسريبه، مؤكدين أن الوزارة لم تراعِ ظروف إلغاء الامتحان وإعادته.

قال عدد من الطلاب بلجنة مدرسة المنيرة الإعدادية بنين التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية، إن الامتحان طويل والأسئلة جاءت أصعب من الامتحان السابق الذى تم إعادته، مؤكدين أن الوزارة خدعت الطلاب رغم تاكيدها أن الامتحان سيكون فى مستوى الطالب المتوسط، حيث شكا الطلاب من صعوبة السؤالين الرابع والخامس.

وفى سياق متصل أثبتت الورقة الأصلية لامتحان الديناميكا صحة الورقة التى خرجت بعد بدء لجنة الامتحانات، حيث أعلنت الوزارة أن الطالب الذى صور ورقة الأسئلة من لجنة بالقليوبية.



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خروج طلاب ثانوية عامة من امتحان مادة الديناميكا



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ضيق الطلاب من امتحان مادة الديناميكا لصعوبتة



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مراجعه طلاب الثانوية مادة ديناميكا بعد الامتحان



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مراجعه طلاب الثانوية مادة ديناميكا بعد الامتحان



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اعتراض الطلاب على الامتحان لصعوبة مادة الديناميكا



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خروج طلاب ثانوية عامة من امتحان مادة الديناميكا



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تاكد الطالبات من الاجابات بعد امتحان مادة الديناميكا



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تاكد الطالبات من الاجابات بعد امتحان مادة الديناميكا



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تاكد الطالبات من الاجابات بعد امتحان مادة الديناميكا

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