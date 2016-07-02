بالفيديو والصور.. ظهور القرش "ماكو" مجددا فى مياه السخنة بالسويس

رصد عدد من الصيادين بالسويس، اليوم السبت، ظهور القرش ماكو مجددا، بمياه خليج السويس بالعين السخنة، حيث اقترب القرش من المركب الذى كانوا يستقلونها.

وألقى الصيادون الأسماك الصغيرة فى المياه لإطعام القرش، محاولين مداعبته فعندما اقترب منهم بشدة خافوا منه وحاولوا ضربه لإبعاده عن المركب، وهو ما يظهر فى الفيديو.

كانت مياه خليج السويس، شهدت قيام القرش ماكو بمهاجمة شاب بمياه الخليج، ما نتج عنه فقد الشاب لقدمه، حيث أكد معهد علوم البحار، أن خليج السويس يوجد به 15 نوعًا من أسماك القروش منتشرة به من بينهم ثلاثة أنواع شرسة.

وأكد الدكتور أمجد شعبان، أستاذ بمعهد حلو البحار وباحث مختص بسمك القرش، أن الأنواع الخطرة لسمك القرش بخليج السويس هى القرش "ماكو" والقرش "الرمادى" والقرش "النمر".



>ظهور القرش ماكو مجددا فى مياه السخنة بالسويس by youm7



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القرش ماكو يظهر مجددا



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سمكة القرش تلتهم سمكة صغيرة



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القرش يلتهم سمكة

- "البيئة": قرش "السخنة" ينتمى لسلالة "ماكو" الخطيرة وطوله 3 أمتار