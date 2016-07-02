تكرارًا لجريمة «الأسطورة».. ضبط ضحية «زفة قميص النوم» ومرتكبي الجريمة

مراسل «ONA»:

ألقت أجهزة الأمن في محافظة الفيوم، القبض على “ضحية زفة قميص النوم”، و2 من أفراد أسرة زوجته، واللذان شاركا في إلباسه هذه الملابس بعد تصويره مقاطع مخلة لزوجته، في مشهد مماثل لما حدث في مسلسل “الأسطورة” للفنان محمد رمضان.

وتلقى اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بحدوث مشاجرة بقرية الخواجات بمركز يوسف الصديق، مساء أمس، وانتقل رجال وحدة مباحث مركز يوسف الصديق، إلى المكان للسيطرة على طرفيها.

وتبين من تحريات المباحث، أن المشاجرة وقعت بين (عماد.ي.ل-35 عاما)، عاطل، وبحيازته سلاح أبيض، و4 أقراص تامول مخدر، (طرف أول)، و(موسى.ع.م- 56 عاما)، موظف، و(طلعت.ع.م- 52 عاما)، شيخ بلد، وأظهرت التحريات أن المشاجرة بدأت بتصوير الأول، مقاطع مخلة لزوجته، فما كان من المتهمين الثاني والثالث، إلا بالانتقام منه، باصطحابه إلى قريتهم، وجردوه من ملابسه، وإلباسه ملابس نسائية خاصة بزوجته، وجابوا به شوارع القرية.

وتدخل عدد من أهالي القرية، وسلموه إلى مركز شرطة يوسف الصديق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.