بالصور..محافظ قنا يتفقد عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة

مراسل «ONA»:

> تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، عددًا من المشروعات الخدمية بمدينة قنا، رافقه خلالها عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

بدأ “الهجان” جولته، بتفقد أعمال التشطيبات النهائية بمصنع الوجبة الغذائية للمدارس المقام على مساحة 2000 م2 بمنطقة الصالحية والذى تنفذه شركة أبى قير للصناعات الهندسية تحت إشراف وزارة الإنتاج الحربى بتكلفة 4.5 مليون جنيه بتمويل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مشيرًا الي أن أعمال التشطيبات التى تجرى بالمصنع قاربت على الإنتهاء وجارى التنسيق مع الجهات المختصة لتوريد وتركيب معدات الإنتاج .

كما تفقد “الهجان” أعمال الإحلال والتجديد بخطى طرد محطة رفع صرف صحى مدينة العمال بطول 1400 م مزدوج وبتكلفة اجمالية تصل الى 10 مليون و 500 الف جنيه، موضحًا أنه تم الإنتهاء من توصيل خطوط المرحلتين الأولى والثانية بطول 900 م ، وتم البدء فى المرحلة الثالثة المقرر إنتهائها اواخر شهر اغسطس المقبل .

وتفقد “محافظ قنا” الأعمال الإنشائية التي تجرى بحمام السباحة بنادى الفتيات بمدينة العمال بتكلفة إجمالية بلغت حوالي مليون و800 ألف جنية، لافتا انه تم الانتهاء من عمل الأرضية الخراسانية والحوائط الجانبية وجارى تركيب السيراميك للإرضيات والحوائط مؤكدا على أهمية دور النادي في تقديم الخدمات الرياضية والثقافية والترفيهية والاجتماعية للفتيات والسيدات.

واختتم الهجان جولته بتفقد كوبري المشاه بمنطقة الشيخ يونس والذي تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة إجمالية تقدر بـ 11 مليون جنيه مشيرا انه تم تزويد مداخل ومخارج الكوبري بسلالم متحركة لسهولة تنقل المواطنين خاصة كبار السن .