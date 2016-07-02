فيتنام تحث محكمة دولية على إصدار حكم “عادل” فى قضية بحر الصين الجنوبي

حثت فيتنام محكمة دولية فى لاهاي، على أن تصدر حكمًا “عادلا وموضوعيا” فى قضية التحكيم التى أقامتها الفلبين ضد مزاعم السيادة الصينية الواسعة فى بحر الصين الجنوبى.

وفى بيان كتب بعد يومين من إعلان المحكمة أنها ستصدر حكمها فى 12 يوليو، قالت وزارة الخارجية فى فيتنام إنها تأمل أن يصبح الحكم قاعدة لحل النزاعات سلميا.

وقال لى هاى بينه المتحدث باسم وزارة الخارجية، فى فيتنام فى بيان “تتابع فيتنام دوما تطورات القضية وتريد من محكمة التحكيم أن تصدر حكما عادلا وموضوعيا يضع أساسا لحل النزاعات (فى بحر الصين الجنوبي) بشكل سلمى”.

وبذلت الصين قصارى جهدها لكى توضح أن المحكمة الدائمة للتحكيم فى لاهاى لا تملك سلطة قضائية للبت فى الأمر ومن ثم لن تعترف بها بكين. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن المحكمة “تستغل القانون”.