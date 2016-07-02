أخبار عاجلة

«أجايي» يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري -
مران الأهلي| فقرة ترفيهية و«عبدالحفيظ» يشارك في تدريب الحراس -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الجيار التى إستشهدت أمس فى حادث تفجير بالكنيسة المرقسية -
إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

فيتنام تحث محكمة دولية على إصدار حكم “عادل” فى قضية بحر الصين الجنوبي

Google+ Print
فيتنام تحث محكمة دولية على إصدار حكم “عادل” فى قضية بحر الصين الجنوبي فيتنام تحث محكمة دولية على إصدار حكم “عادل” فى قضية بحر الصين الجنوبي

ارشيفية

حثت فيتنام محكمة دولية فى لاهاي، على أن تصدر حكمًا “عادلا وموضوعيا” فى قضية التحكيم التى أقامتها الفلبين ضد مزاعم السيادة الصينية الواسعة فى بحر الصين الجنوبى.

وفى بيان كتب بعد يومين من إعلان المحكمة أنها ستصدر حكمها فى 12 يوليو، قالت وزارة الخارجية فى فيتنام إنها تأمل أن يصبح الحكم قاعدة لحل النزاعات سلميا.

وقال لى هاى بينه المتحدث باسم وزارة الخارجية، فى فيتنام فى بيان “تتابع فيتنام دوما تطورات القضية وتريد من محكمة التحكيم أن تصدر حكما عادلا وموضوعيا يضع أساسا لحل النزاعات (فى بحر الصين الجنوبي) بشكل سلمى”.

وبذلت الصين قصارى جهدها لكى توضح أن المحكمة الدائمة للتحكيم فى لاهاى لا تملك سلطة قضائية للبت فى الأمر ومن ثم لن تعترف بها بكين. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن المحكمة “تستغل القانون”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا