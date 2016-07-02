صور.. هندي وزن ذراعه 20 كيلو ولا تتوقف عن النمو

يعاني شاب هندي من حالة مرضية نادرة، جعلت ذراعه تنمو باستمر ليصل وزنها إلى أكثر من 20 كيلوغراماً، مما جعل غير قادر على العمل أو أداء واجباته اليومية البسيطة.

ويعاني بابلو باشي (25 عاماً) من آلام شديدة بسبب هذا المرض، ولا تزال ذراعه الضخمة مستمرة في النمو نتيجة إصابته بمرض العملقة الذي يؤدي إلى النمو المفرط لأنسجة الجسم، بحسب ما ذكره موقع “24″ الإماراتي نقلاً عن صحيفة ميرور البريطانية.

ولا يستطيع بابلو العمل وكسب رزقه، فهو بحاجة إلى الراحة كل 10 دقائق بسبب وزن ذراعه الأيمن. ويقول بابلو: “أعاني من هذا المرض منذ الولادة، وكلما تقدمت في السن ازداد حجم ذراعي، حتى وصل وزنها إلى 20 كيلوغراماً، وكلما قمت بغسلها شعرت بآلام شديدة”.

وأضاف بابلو: “أنا غير قادر على المشي، حيث أمشي لمدة 10 دقائق ثم أرتاح 10 دقائق، وهذه أهم الصعوبات التي أواجهها في حياتي اليومية”.

وخلال طفولته عانى بابلو من الاضطهاد والسخرية في بلدته، وكان الجيران يطلقون عليه لقب “الطفل الشيطان”، مما دفعه للانتقال إلى العاصمة دلهي بحثاً عن عمل وللحصول على فرصة أفضل للعلاج، لكنه عانى من التمييز بسبب حالته النادرة.

وكان من الصعب على بابلو الحصول على عمل، فالعديد من أرباب العمل كانوا يشعرون بالخوف من حجم ذراعه، لدرجة أن بعض أصحاب المتاجر ضربوه وطردوه بعدما طلب منهم توظيفه.

وإلى جانب عجزه عن العمل وإيجاد الوظيفة التي تؤمن له قوت يومه، لم يتمكن بابلو حتى الآن من العثور على الزوجة التي تقبل به لتحقيق حلمه بإنجاب الأطفال.

ويقول الأطباء إن بابلو بحاجة إلى عملية جراحية لتحسين مظهر ذراعه، لكنه لا يملك المال الكافي لإجراء مثل هذه الجراحة، فهو يعيش في الوقت الحالي على التسول في الشوارع للحصول على الطعام.