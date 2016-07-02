أخبار عاجلة

«أجايي» يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري -
مران الأهلي| فقرة ترفيهية و«عبدالحفيظ» يشارك في تدريب الحراس -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الجيار التى إستشهدت أمس فى حادث تفجير بالكنيسة المرقسية -
إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

صور.. هندي وزن ذراعه 20 كيلو ولا تتوقف عن النمو

Google+ Print
هندي وزن ذراعه 20 كيلو ولا تتوقف عن النمو

هندي وزن ذراعه 20 كيلو ولا تتوقف عن النمو

يعاني شاب هندي من حالة مرضية نادرة، جعلت ذراعه تنمو باستمر ليصل وزنها إلى أكثر من 20 كيلوغراماً، مما جعل غير قادر على العمل أو أداء واجباته اليومية البسيطة.

ويعاني بابلو باشي (25 عاماً) من آلام شديدة بسبب هذا المرض، ولا تزال ذراعه الضخمة مستمرة في النمو نتيجة إصابته بمرض العملقة الذي يؤدي إلى النمو المفرط لأنسجة الجسم، بحسب ما ذكره موقع “24″ الإماراتي نقلاً عن صحيفة ميرور البريطانية.

ولا يستطيع بابلو العمل وكسب رزقه، فهو بحاجة إلى الراحة كل 10 دقائق بسبب وزن ذراعه الأيمن. ويقول بابلو: “أعاني من هذا المرض منذ الولادة، وكلما تقدمت في السن ازداد حجم ذراعي، حتى وصل وزنها إلى 20 كيلوغراماً، وكلما قمت بغسلها شعرت بآلام شديدة”.

وأضاف بابلو: “أنا غير قادر على المشي، حيث أمشي لمدة 10 دقائق ثم أرتاح 10 دقائق، وهذه أهم الصعوبات التي أواجهها في حياتي اليومية”.

هندي وزن ذراعه 20 كيلو ولا تتوقف عن النمو

هندي وزن ذراعه 20 كيلو ولا تتوقف عن النمو

وخلال طفولته عانى بابلو من الاضطهاد والسخرية في بلدته، وكان الجيران يطلقون عليه لقب “الطفل الشيطان”، مما دفعه للانتقال إلى العاصمة دلهي بحثاً عن عمل وللحصول على فرصة أفضل للعلاج، لكنه عانى من التمييز بسبب حالته النادرة.

وكان من الصعب على بابلو الحصول على عمل، فالعديد من أرباب العمل كانوا يشعرون بالخوف من حجم ذراعه، لدرجة أن بعض أصحاب المتاجر ضربوه وطردوه بعدما طلب منهم توظيفه.

وإلى جانب عجزه عن العمل وإيجاد الوظيفة التي تؤمن له قوت يومه، لم يتمكن بابلو حتى الآن من العثور على الزوجة التي تقبل به لتحقيق حلمه بإنجاب الأطفال.

ويقول الأطباء إن بابلو بحاجة إلى عملية جراحية لتحسين مظهر ذراعه، لكنه لا يملك المال الكافي لإجراء مثل هذه الجراحة، فهو يعيش في الوقت الحالي على التسول في الشوارع للحصول على الطعام.

هندي وزن ذراعه 20 كيلو ولا تتوقف عن النمو

هندي وزن ذراعه 20 كيلو ولا تتوقف عن النمو

هندي وزن ذراعه 20 كيلو ولا تتوقف عن النمو

هندي وزن ذراعه 20 كيلو ولا تتوقف عن النمو

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا