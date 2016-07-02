دراسة: المشى وتمارين الإطالة تساهم فى تخفيف أعراض انقطاع الطمث

تعد الرياضة من أكثر الممارسات الصحية فى حياة الإنسان، ولا تتوقف الأبحاث الطبية الحديثة عن ذكر فوائدها الصحية المثيرة على جميع أجهزة الجسم.

وفى هذا السياق كشفت مؤخرا دراسة طبية حديثة أشرف عليها علماء من معهد أبحاث اللياقة البدنية فى طوكيو عن أحدث وسيلة طبيعية للحد من أعراض انقطاع الطمث والتخفيف من أعراض الاكتئاب واضطرابات المزاج ومشاكل النوم وتدهور وظائف الإدراك وأوجاع الجسم، وذلك حسبما أكدت التجربة التى شملت 40 سيدة يابانية، يتراوح أعمارهن بين 40 و61 عاما.

وكشفت الدراسة أن ممارسة رياضة المشى الخفيف لمدة 30 دقيقة ثم القيام بتمارين الإطالة لمدة 10 دقائق يوميا بشكل منتظم يساهم فى الحد من أغلب أعراض انقطاع الطمث والحد من أعراض الاكتئاب، حيث ثبت أن ذلك يساهم فى تعزيز صحتهن وتحسين مزاجهم وجودة نومهم وتحسين صحتهم بشكل عام، لافتة إلى أن هذه الفوائد يمكن الشعور بعد 3 أسابيع من اتباع هذا البرنامج الرياضى.

وفى الوقت نفسه، أكد الباحثون أن هذه التمارين الرياضية لا تساهم فى الحد من أعراض الهبات الساخنة المصاحبة لفترة انقطاع الطمث، وذلك حسبما نشرت مؤخرا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

الحمص وفول الصويا مفيدان لأعراض انقطاع الطمث

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- لحواء.. اهزمى أعراض انقطاع الطمث بالحمص وفول الصويا

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>وفى السياق ذاته كشفت دراسة طبية أشرف عليها باحثون من جامعة إراسموس روتردام الهولندية إلى أن هناك مجموعة من الأطعمة التى تساهم فى الحد من أعراض مرحلة انقطاع الطمث، وتشمل: الحمص وفول الصويا، وكذلك حليب وجبن الصويا، ونشرت هذه النتائج بمجلة "JAMA".