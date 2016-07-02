16يوليو.. الحكم على المتهم بإدارة صفحة «شاومينج» لتسريب امتحانات الثانوية

حجزت محكمة جنح الوراق، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد الحلواني، وبحضور محمد حامد وكيل النيابة، وسكرتارية وليد فهمي، جلسة محاكمة الطالب المتهم بإدارة صفحة “شاومينج” على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” والمتهم بتسريب أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة والأزهرية والتجارية، لجلسة 16 يوليو، للحكم، مع استمرار حبس المتهم.

وكانت النيابة قد تسلمت بمعرفة المستشار محمد حامد وكيل أول النيابة، تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والتي أثبتت تورط المتهم “أحمد.أ” 19 سنة طالب بإحدى المعاهد العليا، في إنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها، وتطابق الارقام التعريفية لجهاز الحاسب وشريحة التليفون الخاصين به، مع نفس الأرقام المستخدمة في إدارة صفحة الفيس بوك “شاو مينج”.

> فيما أنكر المتهم أمام النيابة قيامه بأي من التهم المنسوبة إليه، وأنه لم يعكف على تسريب الإمتحانات على الإطلاق، بل اقتصر نشاطه على نشر مذكرات وملازم لزملاؤه، للاستفادة منها في مذاكرتهم.

> وجاء في التحقيقات الأولية “أحمد. أ”، مقيم بدائرة قسم الوراق بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” بإسم “شاو مينج” قام بنشر تسريبات لإمتحانات اللغة الانجليزية للثانوية الأزهرية، وامتنان الإحصاء للثانوية التجارية، كما تورط في تسريب امتحانات الثانوية العامة والأزهرية، ونماذج الإجابات الخاصة بها، وترويج صور تحتوى على أسئلة وإجاباتها لإمتحانات مراحل دراسية مختلفة للطلاب حتى يتسنى لهم الغش والحصول على الإجابات فضلاً عن القيام بالإعلان عن أجهزة إلكترونية لسماعات تليفون محمول يمكن إستخدامها داخل لجان الإمتحانات فى عملية الغش لصغر حجمها.

> يذكر أنه يوجد عدة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي بنفس الاسم وكلها تنشر تسريبات لامتحانات الثانوية العامة.