تأجيل محاكمة 4 متهمين بقضية «ولاية دواعش حلوان» لـ13 أغسطس للمرافعات.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 4 متهمين، بقضية”ولاية دواعش حلوان”، لجلسة 13 أغسطس ، للمرافعات.

كان المستشار هشام حمدى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما جاء فى أمر الإحالة أن المتهمين سعوا للالتحاق بجماعة مقرها خارج البلاد تمهيدًا للقيام بأعمال إرهابية ضد مؤسسات الدولة، وقاموا بالتواصل مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية، سعيًا منهم للالتحاق بذلك التنظيم بدولتي سورية وليبيا، لاكتساب الخبرات القتالية، بغرض تنفيذ عمليات إرهابية عديدة داخل البلاد.