أنا الشاطر (5) - عن رحيله من الأهلي ووفاة عبد الوهاب.. وموقف رائع مع الخطيب

أحد أصعب المواقف التي مر بها إسلام الشاطر في الأهلي كانت رحيله عن الفريق الأحمر ولكنه شعر بالحزن بالطريقة التي عرف بها القرار وهناك موقف آخر جمعه بالراحل محمد عبد الوهاب لا ينساه.

"ومن هنا نبدأ الرحلة في الحلقة الخامسة مع إسلام الشاطر لاعب الإسماعيلي والأهلي ومنتخب مصر السابق والتي يتحدث خلالها عن رحيله من الأهلي وموقف رائع من محمود الخطيب ووفاة محمد عبد الوهاب."

وكل ما يلي على لسان إسلام الشاطر في حديثه لـ FilGoal.com.

طالع الحلقة الأولى

أنا الشاطر (1) – عن انضمامه لمنتخب السلة.. ومخالفة التعليمات في أفضل مبارياته

طالع الحلقة الثانية

أنا الشاطر (2) – عن فوز تاريخي على الأهلي.. وذبابة أحمد فتحي

طالع الحلقة الثالثة

أنا الشاطر (3) – عن إجباره على العودة للزمالك بعد رفضه.. وإنقاذ اتحاد جدة لمسيرته

وكل ما يلي على لسان إسلام الشاطر في حديثه لـ FilGoal.com.

طالع الحلقة الرابعة

أنا الشاطر (4) - عن الشرب من مياه البحر في الزمالك وتحقق حلم الأهلي.. والبكاء بسبب أول هزيمة

الرحيل من الأهلي

"بعد الهزيمة من النجم الساحلي كانت أصعب المواقف التي واجهتني في مسيرتي مع الأهلي هي الرحيل عنه وبالطريقة التي عرفت بها ذلك الأمر".

"كان هناك بعض الأنباء حول اقترابي من الرحيل عن الأهلي وتحدثت مع حسام البدري آنذاك وقال لي لا كيف يحدث ذلك أن ومحمد بركات ومحمد أبو تريكة من رموز النادي".

"قلت له أنا سوف أسافر رفقة أسرتي فهذه أول مرة أحصل على راحة منذ خمس سنوات قال لا سافر ولا تقلق وبالفعل ذهبت إلى ماليزيا".

"وأنا في ماليزيا استقبلت مكالمة من البدري قال لي نحن قبلنا عرض من كاظمة الكويتي لضمك، قلت له أنا لا أعرف أي شيء عن ذلك الأمر وكيف أوافق عليه فوجدته يقول سأحدثك بعد قليل مجددا".

"بعدها وجدت هادي خشبة يحدثني وقال لي إسلام أنت لست معنا السنة المقبلة في الأهلي وهذه من الأشياء التي جعلتني أشعر بالحزن منه".

"شعرت بالحزن من هادي خشبة بسبب الطريقة التي أبلغني بها بالقرار، ولكن الآن بعدما اعتزلت عرفت أنه كان على حق وإنني لو مكانه كنت سأقوم بالأمر ذاته فهذه مسؤولية ملقاة عليه ويجب أن يتحملها ويقوم بإبلاغ اللاعب بالقرار".

موقف الخطيب

"بعد ما حدث وجدت مكالمة من محمود الخطيب نائب رئيس الأهلي حينها قال لي لا تحزن أنت سوف تتواجد معنا الموسم المقبل في الأهلي وما تريده سوف يتحقق".

"لكنني وجدته يقول لي لكن اعذرني أنا لا أضمن لك أن تشارك باستمرار في المباريات من عدمه".

"شكرته كثيرا على الطريقة التي حدثني بها وموقفه معي وهذا الموقف أثبت كم هو شخص عظيم كما كان لاعبا عظيما لكنني لن أقبل ذلك الأمر على نفسي وسوف أرحل".

"قال لي هل تحب الانتقال للأوليمبي فريقك السابق أستطيع تسهيل ذلك الأمر لك فهو الآن في الدوري الممتاز، فأجبته بالشكر وإنني سوف أختار وجهتي المقبلة بنفسي".

"وبعد دراسة لكل العروض اخترت في النهاية الانتقال إلى حرس الحدود بعد خمس سنوات في الأهلي حققت فيها كل شيء مع الفريق".

وفاة عبد الوهاب

"وفاة عبد الوهاب كانت من أصعب المواقف التي واجهتني في حياتي كلها وليس في مسيرتي أو في الأهلي فقط بالطبع فقد كان لاعبا رائعا وشخص مهذب للغاية".

"عبد الوهاب كان حينما يناديني كان يقول دائما يا كابتن إسلام ويرفض مناداتي بإسمي مباشرة دليل على الاحترام".

"حتى عندما كنت أقول له نادني بشكل طبيعي كان يرفض وفي النهاية اتفقنا أن يناديني بأبا بدر بعدما كان نجلي تم عامين".

"في آخر مران معه قبل وفاته كنا نركض بشكل طبيعي وكنت أبعد عنه بقليل فوجدته سقط فقلت له انهض يا عبد الوهاب أنت مازلت صغيرا على الإصابة بالإجهاد".

"ولكنه لم يجبني وفجأة انقلبت الأوضاع والكل يركض باتجاهه ويحاول علاجه ولكن توفي في النهاية".

"شعرت بالحزن كثيرا جدا بسبب ذلك الموقف لقد كان شخص رائع للغاية".

وعن مواقف لا ينساها مع مانويل جوزيه وسبب الاختلاف الفني معه وذكريات مع أبو تريكة انتظروا الحلقة المقبلة من أنا الشاطر.