البعثة الأممية بليبيا:مقتل 18 مدنيا وإصابة 31 خلال الاشتباكات بكافة المدن

أكد تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا مصرع 18 مدنيا وإصابة 31 خلال الاشتباكات فى كافة المدن الليبية، من ضمنهم 12 طفلا وخمس سيدات خلال الشهر الماضى.

ورصد التقرير الأممى اليوم، أن أغلب الحوادث كانت بسبب انفجار السيارات المخففة، فيما تمثل السبب الرئيسى التالى فى الغارات الجوية ويأتى بعدها القصف، ثم الطلقات النارية.

وأضافت البعثة، أنه تم استهداف المرافق الطبية فى بنغازى 4 مرات خلال الشهر ذاته، وتعتبر هذه الأعداد الوحيدة التى تمكنت البعثة من توثيقها خلال الفترة التى يشملها التقرير وقد تكون غير مكتملة.

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