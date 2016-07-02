سقوط مسجل خطر عقب سرقته بائعين بالإكراه خلف مسجد عمرو بن العاص

ألقى رجال مباحث مصر القديمة، القبض على مسجل خطر، عقب قيامه بسرقة بائعين بالإكراه تحت تهديد السلاح، وإحداث إصابتهما والاستيلاء على متعلقاتهما، بمنطقة عزبة ابو قرن، وتحديدا خلف مسجد عمرو بن العاص، وتم إعادة المسروقات للمجنى عليهما، وإحالة المتهم إلى النيابة التى باشرت التحقيق.

وكانت قوة أمنية من رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بمنطقة عزبة أبو قرن، تقوم بالمرور خلف جامع عمرو بن العاص، لتفقد الأوضاع الأمنية بالمنطقة، حيث استغاث به كل من "محمد ح م" 18 سنة، بائع، ومقيم درب المزين بالسيدة زينب، وتبين أنه مصاب بجرح قطعى بالذراعين، و"أحمد س م" 20 سنة، بائع سجاد، مصاب بجرح قطعى بالرقبة.

وقرر البائعان أن شخصا مجهولا، أدليا بأوصافه التقريبية، هددهما بسلاح أبيض "كتر" والاستيلاء على مبلغ 200 جنيه من الأول، ومبلغ 300 جنيه وهاتف محمول من الثاني، وإحداث إصابتهما ولاذ بالفرار .

ومن خلال ما أدلى به المجنى عليهما من أوصاف للمتهم، قامت القوة الأمنية بتمشيط المنطقة، وتمكنت من ضبط المشتبه فيه وتبين أنه "محمد ع ف" 19 سنة، عاطل، مسجل خطر، والسابق اتهامه فى القضية رقم 10854 لسنة 2015، مصر القديمة "مخدرات"، وبحوزته المسروقات والأداة المستخدمة فى الحادث .

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وسرقة متعلقات المجنى عليهما بالإكراه تحت تهديد السلاح، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهم والمضبوطات واتهماه بسرقتهما بالإكراه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

>