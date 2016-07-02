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مقتل شخص وإصابة 3 فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالغربية

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مقتل شخص وإصابة 3 فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالغربية مقتل شخص وإصابة 3 فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالغربية
شهدت قرية كفر سالم النحال التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي موسى وعيد بسبب خلافات بينهما على فتاة، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط 4 متهمين من الطرفين وهروب خامس.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد ناصر عطية مأمور مركز السنطة، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بكفر سالم النحال.

انتقل العقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، والرائد محمود غرابة رئيس مباحث مركز السنطة وضباط وحدة المباحث، حيث تبين نشوب مشاجرة سابقة بين شاب من عائلة موسى وشباب من عائلة عيد بسبب علاقة الأول بفتاة، قام على أثرها الطرف الثانى بالتعدى بالضرب على الأول، وتطورت الخلافات بين العائلتين واستخدمت فيها الأسلحة النارية.

كشفت تحريات المباحث قيام "احمد.س.ش" 37 سنه مقيم بكفر سالم النحال فلاح، بإطلاق النار على أفراد من عائلة عيد أسفرت عن مقتل "احمد.ع" – 18سنة طالب، وإصابة والده الحسينى عيد 58 سنه فلاح بطلق نارى، ومحمد عبدالفتاح بطلق نارى بالظهر، ومحمد الحسينى عيد شقيق المجنى عليه بجرح قطعى بجسمه.

تم السيطرة على الموقف بين الطرفين، وانتشرت قوات الشرطة فى القرية للفصل بين العائلتين، خشية تجديد الاشتباكات مرة أخرى، وتواصل المباحث جهودها لضبط متهم خامس هارب.

تحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة ندب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط وإحضار المتهم الهارب.


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