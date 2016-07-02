أخبار عاجلة

«أجايي» يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري -
مران الأهلي| فقرة ترفيهية و«عبدالحفيظ» يشارك في تدريب الحراس -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الجيار التى إستشهدت أمس فى حادث تفجير بالكنيسة المرقسية -
إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

ميدكال نيوز: عين الجمل يساعد فى الوقاية من الإصابة بسرطان القولون

Google+ Print
ميدكال نيوز: عين الجمل يساعد فى الوقاية من الإصابة بسرطان القولون ميدكال نيوز: عين الجمل يساعد فى الوقاية من الإصابة بسرطان القولون
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من مختبر يوكون الأمريكى، حيث أفادت أن تناول عين الجمل يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بفحص مجموعة من الفئران التى تم تغذيتها بعين الجمل يومياً، ووجدوا عدد قليل من حالات الإصابة بسرطان القولون.

وأوضح الدكتور دانيال جورج روزنبرج أن نتائجنا تظهر للمرة الأولى أن تناول عين الجمل قد يقلل من سرطان القولون ويمنع نموه.

وأشار الباحثون إلى أن هناك أدلة كثيرة تؤكد أن تناول عين الجمل قد يقدم مجموعة متنوعة من الفوائد المتعلقة بقضايا الصحة مثل السرطان، وهو أيضاً بمثابة بروبيوتيك لتعزيز صحة القولون، والذى بدوره يوفر الحماية ضد الأورام.

وأكد الباحثون أن عين الجمل يحتوى على مستويات مرتفعة من الأحماض الدهنية غير المشبعة مقارنة بالبندق واللوز كما أنها تحتوى على كميات كبيرة من فيتامين E.

وأظهرت دراسات أخرى أن عين الجمل يساعد على درء أمراض القلب المرتبطة بالنظام الغذائى ونمط الحياة، بما فى ذلك أمراض القلب، ومرض السكرى، والإضطرابات العصبية.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”.


>أطعمة تحمى النساء من التهاب المفاصل وأمراض القلب.. عين الجمل والبروكلى
>
>نظام غذائى غنى بالمكسرات يحد من ضعف الوظائف الإدراكية والبدنية للنساء
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365