ميدكال نيوز: عين الجمل يساعد فى الوقاية من الإصابة بسرطان القولون

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من مختبر يوكون الأمريكى، حيث أفادت أن تناول عين الجمل يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بفحص مجموعة من الفئران التى تم تغذيتها بعين الجمل يومياً، ووجدوا عدد قليل من حالات الإصابة بسرطان القولون.

وأوضح الدكتور دانيال جورج روزنبرج أن نتائجنا تظهر للمرة الأولى أن تناول عين الجمل قد يقلل من سرطان القولون ويمنع نموه.

وأشار الباحثون إلى أن هناك أدلة كثيرة تؤكد أن تناول عين الجمل قد يقدم مجموعة متنوعة من الفوائد المتعلقة بقضايا الصحة مثل السرطان، وهو أيضاً بمثابة بروبيوتيك لتعزيز صحة القولون، والذى بدوره يوفر الحماية ضد الأورام.

وأكد الباحثون أن عين الجمل يحتوى على مستويات مرتفعة من الأحماض الدهنية غير المشبعة مقارنة بالبندق واللوز كما أنها تحتوى على كميات كبيرة من فيتامين E.

وأظهرت دراسات أخرى أن عين الجمل يساعد على درء أمراض القلب المرتبطة بالنظام الغذائى ونمط الحياة، بما فى ذلك أمراض القلب، ومرض السكرى، والإضطرابات العصبية.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”.

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