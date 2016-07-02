بالصور..جولة تفقدية لمحافظ بورسعيد علي مستشفي «بورسعيد العام والزهور»

المراسل: جمال نوفل

قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بجولة تفقدية علي عدد من المستشفيات بالمحافظة، شملت المرور علي مستشفي بورسعيد العام ومستشفي الزهور، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها ، علي جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة .

وتفقد “المحافظ” أقسام الإستقبال والطواري وعدد من الاقسام، كما التقي مع عدد من المواطنيين والمرضي داخل المستشفي للاستماع اليهم وعن أرائهم في مستوي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم .

ووجه الغضبان خلال جولته جميع العاملين بالمنظومة الطبية بالمستشفيات بتقديم كافة اوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمرضي ومعاملتهم بصورة جيدة .

وشدد “المحافظ”، علي تواجد أطقم الاطباء والتمريض خاصة في اقسام الطواري والاستقبال علي مدار 24 ساعة لاستقبال اي حالات طارئة.

وأعلن عن رفع حالة الطواري داخل جميع المستشفيات أثناء عيد الفطر المبارك، وأن هناك فرق طبية تتواجد طوال اليوم اثناء فترة العيد .