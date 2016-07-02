12 دورية لتنظيم الحركة المرورية في أم القيوين

وضعت إدارة المرور والدوريات بشرطة أم القيوين خطة عمل لتنظيم حركة السير والمرور خلال عطلة العيد في جميع المناطق والطرق الخارجية والداخلية وأمام المساجد من خلال تواجد 12 دورية مرورية على مدار الساعة.

جهود

وأكد المقدم سعيد عبيد مدير إدارة المرور والدوريات أن الهدف من خطة العمل نشر الوعي الثقافي المروري لكل فئات المجتمع ومنع حدوث المخالفات المرورية كالقيادة بطيش وتهور واللهو بالدراجات والمركبات على الطرقات العامة بطريقة مخالفة والحيلولة دون حدوث اختناقات مروريـة.

ولفت إلى أن الدوريات ستتواجد من الصباح الباكر عند المصليات والمساجد لتنظيم حركة السير وتسهيل وصول الناس وخروجهم بسرعة ويسـر. وأضاف أن رجال المرور سيضاعفون جهودهم خلال عيد الفطر السعيد لضبط أمن الطريق وتوفير السلامة للسائقين ومرتادي الطرق، متمنياً أن تشهد شوارع وطرقات الدولة بشكل عام وأم القيوين خاصة انخفاضاً في عدد الحوادث المرورية.

حيطة

وأشار عبيد إلى أن الشباب الذين يستغلون فرصة قدوم العيد بعمل إضافات غير قانونية على المركبات مثل المخفي الشامل أو العاكس أو الإضافات التي تزيد من سرعة السيارة سيجدون أنفسهم متورطين بمخالفات، وسيتم تحويل مركباتهم إلى الحجز.